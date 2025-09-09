В столице одновременно строят 17 станций метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице продолжается строительство сразу трех линий метро, работы идут одновременно на 17 будущих станциях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На Рублево-Архангельской линии строят восемь станций. "Звенигородская", "Народное ополчение" и "Бульвар генерала Карбышева" откроются в составе первого участка нового радиуса.

Станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" на Бирюлевской линии создадут сеть пересадок с другими линиями метро и МЦД, отметил Ефимов. Это позволит интегрировать радиус в транспортный каркас столицы.

Кроме того, благодаря строящейся станции "Достоевская" появится дополнительная пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию, а "Гольяново" станет конечной станцией на востоке Арбатско-Покровской линии.

Также завершается строительство четырех станций Троицкой линии – "Академической", "Вавиловской", "Крымской" и "ЗИЛа".

В настоящий момент ведется проходка тоннелей на станциях "Серебряный бор", "Строгино", "Ильинская" и "Рублево-Архангельское", добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее стало известно, что в Москве сформирован детальный план строительства метро до 2032 года. В настоящий момент около 14 станций находятся на стадии проектирования или подготовки к строительству.

Правительство Москвы занимается проектированием и до конца 2025 года выйдет на все станции, кроме конечной, по Троицкой линии. Кроме того, было принято решение по продлению Сокольнической ветки до МГСУ и далее почти до МКАДа вдоль Ярославского шоссе.

