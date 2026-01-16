Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 16:37

Общество

Супруги из Москвы получили ожоги после контакта с рыбами в Таиланде

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Супружеская пара из Москвы получила сильные ожоги после контакта с неизвестными рыбами в Таиланде, сообщил НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в телеграм-канале.

В медучреждении рассказали, что инцидент произошел в декабре. Пациенты объяснили, что рядом с ними в воде проплыл косяк длинных черных рыб. Сразу после этого они почувствовали резкую боль, а на ногах появились следы, похожие на ожоги.

Местные врачи не смогли оказать эффективную помощь, и супруги приняли решение улететь домой. К моменту возвращения состояние женщины значительно ухудшилось: она с трудом передвигалась, у нее поднялась температура. Тогда пара вызвала скорую и оказалась в Склифе.

Там лечением супругов занималась междисциплинарная группа, включающая токсикологов и комбустиологов. С помощью капельниц врачи смогли снять интоксикацию. Для уменьшения боли и заживления ожогов проводилась регулярная обработка ран и перевязки.

Муж и жена находились на лечении почти месяц. В настоящее время врачи продолжают наблюдать за пациентами в амбулаторном режиме и поддерживают с ними связь.

Ранее сообщалось, что ядовитые огненные муравьи атаковали россиян, когда те отдыхали на Пхукете. Туристы обнаружили в своей постели агрессивных насекомых. На местах укусов муравьев образовались болезненные волдыри.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика