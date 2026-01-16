Супруги из Москвы получили ожоги после контакта с рыбами в Таиланде

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Супружеская пара из Москвы получила сильные ожоги после контакта с неизвестными рыбами в Таиланде, сообщил НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в телеграм-канале.

В медучреждении рассказали, что инцидент произошел в декабре. Пациенты объяснили, что рядом с ними в воде проплыл косяк длинных черных рыб. Сразу после этого они почувствовали резкую боль, а на ногах появились следы, похожие на ожоги.

Местные врачи не смогли оказать эффективную помощь, и супруги приняли решение улететь домой. К моменту возвращения состояние женщины значительно ухудшилось: она с трудом передвигалась, у нее поднялась температура. Тогда пара вызвала скорую и оказалась в Склифе.

Там лечением супругов занималась междисциплинарная группа, включающая токсикологов и комбустиологов. С помощью капельниц врачи смогли снять интоксикацию. Для уменьшения боли и заживления ожогов проводилась регулярная обработка ран и перевязки.

Муж и жена находились на лечении почти месяц. В настоящее время врачи продолжают наблюдать за пациентами в амбулаторном режиме и поддерживают с ними связь.

Ранее сообщалось, что ядовитые огненные муравьи атаковали россиян, когда те отдыхали на Пхукете. Туристы обнаружили в своей постели агрессивных насекомых. На местах укусов муравьев образовались болезненные волдыри.