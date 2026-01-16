Прощание с актером Виктором Рухмановым состоится 18 января в ЦКБ на Будайской улице

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Гражданская панихида по заслуженному артисту России и ветерану Великой Отечественной войны Виктору Рухманову пройдет 18 января в Москве. Об этом сообщили в Театре сатиры, где служил актер.

Прощание состоится с 10:00 до 11:00 в здании ЦКБ "РЖД-Медицина" по адресу Будайская улица, дом 2, строение 13, зал № 5, уточнили в учреждении.

Рухманов скончался на 96-м году жизни. В Театре сатиры актер прослужил 69 лет.

В его творческой биографии насчитываются десятки запоминающихся ролей, среди которых пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в спектакле "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня" и другие.