Новости

Новости

16 января, 17:01

Политика

В МИД РФ рекомендовали россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российским гражданам следует воздерживаться от поездок в Молдавию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

"В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдавия", – добавили в ведомстве.

В министерстве указали, что в аэропорту Кишинева россияне регулярно подвергаются унизительному досмотру и проверке. Также нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий и возможности связи.

Например, иногда гражданам России приходилось проводить в аэропорту более двух суток. За этим часто следует отказ во въезде под надуманными предлогами. При вылете из Кишинева могут искусственно затягивать процедуры досмотра, из-за чего пассажиры опаздывают на рейс. Также имеет место произвольное применение законодательства, принудительное задержание и уголовное преследование, указали в МИД.

"Молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников посольства России в Кишиневе. Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются", – добавили в ведомстве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что нынешнее руководство Молдавии отчаянно хватается за власть. Он также прокомментировал утвержденную Кишиневом антироссийскую военную стратегию, отметив, что руководство Молдавии продолжает "недружественную линию" против России.

