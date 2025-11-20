Форма поиска по сайту

20 ноября, 13:03

Политика
Посол Озеров: Молдавия не представила доказательств полета дрона российского производства

В РФ назвали бездоказательными обвинения в полетах БПЛА над Молдавией

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

В МИД Молдавии не представили никаких доказательств того, что якобы пролетевший над республикой беспилотник был российского производства. Об этом сообщил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

Такое заявление дипломат сделал после посещения молдавского министерства, где ему был высказан протест в связи с пролетом через воздушное пространство страны в ночь на 19 ноября беспилотника неизвестного происхождения.

"Не было представлено никаких доказательств, подтверждающих, что это был дрон российского производства. Поэтому у нас вопрос, почему пригласили российского посла, а не украинского, потому что дрон залетел с украинской территории", – приводит слова Озерова ТАСС.

По его словам, дроны неоднократно залетали на чужую территорию именно с украинской стороны.

Ранее на территории Казахстана взорвался дрон "неизвестного происхождения". Инцидент произошел в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, который расположен у границы с Оренбургской областью России. Обломки БПЛА были обнаружены в нежилой местности.

В Минобороны Казахстана подчеркивали, что усилили контроль за воздушным пространством страны.

