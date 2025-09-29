Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Результаты парламентских выборов в Молдавии подтвердили раскол в обществе, который был вызван деструктивным курсом руководства на превращение страны в антироссийский придаток НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции", – цитирует ее сайт ведомства.

По словам дипломата, МИД надеется, что парламент и правительств Молдавии сделают выводы и не будут действовать против интересов своего народа. Как отметила Захарова, нынешний режим в стране задействовал варварские методы устрашения оппонентов, устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционных граждан и мешал наблюдению за выборами.

Кроме того, она обратила внимание на вмешательство Брюсселя во внутренние дела Молдавии и финансовый шантаж избирателей.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. По партийным спискам будет выбран 101 депутат. Граждане Молдавии также смогли проголосовать на территории России, где были открыты два участка.

По последним данным, правящая партия "Действие и солидарность", после подсчета голосов за рубежом, набрала 50,2%. Внутри страны партия получила 44,13% голосов, оппозиция – 49,54%.

При этом президент страны Майя Санду заявила о фальсификации на парламентских выборах путем организации "каруселей". Речь идет о попытках вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный документ со штампом.

