Лидер блока "Победа" Шор рассказал о "грязных" методах властей Молдавии на выборах

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Действие власти Молдавии ради победы используют самые "грязные методы", заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в разговоре с РИА Новости.

По его словам, происходят массовые вбросы бюллетеней, причем как в Молдавии, так и за рубежом.

"Власть ничего не боится и вкидывает голоса за партию "Действие и солидарность" еще до открытия участков. А чего им бояться, если западных наблюдателей на этих выборах инструктируют не замечать нарушений, чтобы не портить имидж выборов", – отметил Шор.

Он также добавил, что на участках в Румынии, Франции, Испании и Германии по "надуманным предлогам" отказывают наблюдателям в аккредитации.

Помимо этого, в соцсетях опубликованы видео, на которых видны подвозы избирателей, "карусели" из одних и тех же выборщиков и старые изображения очередей.

"Мы все это видели и раньше. Нас уже ничем не удивишь. Что можно сделать? Не сдаваться! На каждый фальшивый голос в бюллетене мы ответим пятью реальными. В стране не осталось никого, кто по своей воле голосовал бы за (Президента Молдовии Майю. – Прим. ред.) Санду. Давайте придем на участки и подтвердим это", – призвал Шор.

Ранее Санду также заявляла о фальсификации на парламентских выборах. Молдавская правозащитная организация Promo-Lex опубликовала на сайте сообщение, в котором сказано, что на выборах было зарегистрировано 247 нарушений. Среди них – подвоз избирателей к участкам и видеосъемка.

Однако бывший президент страны и один из лидеров патриотического блока Игорь Додон предположил, что власти Молдавии планируют аннулировать парламентские выборы по румынскому сценарию, и призвал выйти перед парламентом для "защиты победы".

Сопредседатель оппозиционного патриотического блока, лидер партии коммунистов и экс-президент Молдавии Владимир Воронин также заявлял, что власти готовят фальсификации на зарубежных избирательных участках. Он заявил, что в типографиях уже нашли бюллетени со штампом VOTAT, то есть якобы проголосованные.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 28 сентября. Для голосования на территории России открыты два участка, оба находятся в Москве.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики аккредитовала более 3 400 наблюдателей. Выборы завершатся в 21:00 и будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей.

