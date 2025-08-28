Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Президент Молдавии Майя Санду собирается направить 700 добровольцев на Украину для участия в боях на стороне ВСУ в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом говорится в раскрытой хакерами переписке парламента Молдавии, которую опубликовало издание dikGAZETE.

Уточняется, что такое обещание Санду дала во время саммита ЕС – Молдова в июле. В сообщениях также содержатся материалы по молдаванам, воюющим на Украине. Представлены как минимум 15 таких документов.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что НАТО пытается сделать Молдавию новым военным тараном против России. Для этого в стране переходят на европейскую железнодорожную колею, расширяют мосты, строят логистические хабы, крупные склады и площадки для размещения военной техники.

Кроме того, руководство Альянса заставляет Молдавию переходить на собственные концепции ведения войны. Армию государства пополняют военными инструкторами НАТО, а также организовывают учебно-тренировочные центры.