Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страшными слова бывшего руководителя Агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр о выделении десятков миллионов долларов на подчинение Молдавии.

Таким образом дипломат прокомментировала опубликованный фрагмент пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), где Пауэр говорит о беспрецедентной программе USAID в Молдавии. По ее словам, расширение финансирования стало "светлым моментом демократии" для Кишинева.

"Бывший постпред США при ООН, которая <...> затем стала руководителем Американского агентства по вмешательству во внутренние дела суверенных государств – USAID Саманта Пауэр делится воспоминаниями о том, сколько денег закачивала в уничтожение независимости Молдовы", – написала Захарова в телеграм-канале.

Представитель МИД РФ отметила, что экс-глава USAID переживает, "взойдут ли посаженные ею цветы зла" в Молдавии.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявлял, что USAID выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. Также, по его словам, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого 35 миллиардов долларов.

USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании агентства необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат агентства. Оказалось, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.