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Агентство по международному развитию США (USAID) выделило около 5 миллиардов долларов на организацию "майдана" на Украине. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил в интервью газете "Известия".

"Только по линии USAID на организацию "майдана" было выделено как минимум 5 миллиардов долларов, а согласно официальному отчету USAID, за время СВО киевский режим получил от агентства без малого 35 миллиардов долларов", – сказал Шевцов.

Он также отметил, что глобалисты, рассуждая о демократии, "продвигают свои интересы отнюдь не демократическими методами". По его словам, осуществляется принудительное открытие сектора деятельности некоммерческих организаций для иностранных агентов влияния.

USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании агентства необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат агентства. Оказалось, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.