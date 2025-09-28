Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах с помощью "каруселей"

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Президент Молдавии Майя Санду заявила о фальсификации на парламентских выборах путем организации "каруселей". Обращение к согражданам опубликовано на ее странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом", – пояснила Санду.

Кроме того, молдавская правозащитная организация Promo-Lex опубликовала на сайте сообщение, в котором сказано, что на выборах было зарегистрировано 247 нарушений. Среди них – подвоз избирателей к участкам и видеосъемка.

В то же время экс-президент страны и один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил, что власти Молдавии готовятся аннулировать парламентские выборы по румынскому сценарию. Он призвал выйти в понедельник, 30 сентября, перед парламентом для "защиты победы".

По словам сопредседателя оппозиционного патриотического блока, лидера партии коммунистов и бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, власти готовят фальсификации на зарубежных избирательных участках. Он заявил, что в типографиях уже нашли бюллетени со штампом VOTAT, то есть якобы проголосованные.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 28 сентября. Для голосования на территории России открыты два участка, оба находятся в Москве.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики аккредитовала более 3 400 наблюдателей. Выборы завершатся в 21:00 и будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей.

