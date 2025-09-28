Экс-президент Додон: власти Молдавии хотят аннулировать выборы по румынскому сценарию

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Власти Молдавии готовятся аннулировать парламентские выборы по румынскому сценарию. Таким мнением поделился экс-президент страны и один из лидеров патриотического блока Игорь Додон.

"Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю завтра в 12:00 всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы", – приводит слова Додона РИА Новости.

Он подчеркнул, что оппозиция не позволит аннулировать голоса граждан.

Как, в свою очередь, добавил сопредседатель оппозиционного патриотического блока, лидер партии коммунистов и бывший президент Молдавии Владимир Воронин, власти готовят фальсификации на зарубежных избирательных участках.

По его словам, в типографиях уже нашли бюллетени со штампом VOTAT, то есть якобы проголосованные.

"Обычно за границей голосует около 300 тысяч человек, но на эти выборы отправили 800 тысяч бюллетеней. Разница в полмиллиона создает возможность досчитать результат", – пояснил Воронин.

От также считает, что соответствующие указания направлены во все зарубежные диппредставительства, кроме стран СНГ.

Между тем сайты государственных органов Молдавии подверглись кибератакам в преддверии парламентских выборов, сообщило близкое к правительству республики информационное агентство IPN.

По данным источников Службы информационных технологий и киберзащиты, главными целями кибернападений стали сайты Центральной избирательной комиссии и Агентства государственных услуг.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 28 сентября. Для голосования на территории РФ открыты два участка – оба находятся в Москве.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики аккредитовала более 3 400 наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России. Сами выборы завершатся в 21:00 и будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей.

В Румынии первый тур президентских выборов прошел в конце ноября прошлого года. Второй тур был отменен, а власти Румынии обвинили Россию во вмешательстве.

Конституционный суд аннулировал результаты выборов, и процесс начался заново.