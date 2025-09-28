Фото: ТАСС/AP/Vadim Ghirda

Граждане Молдавии начали голосовать на выборах в парламент страны. В России участки открылись в 07:00, передает РИА Новости.

Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 28 сентября. По партийным спискам будут выбраны 101 депутат.

Для голосования на территории РФ открыты два участка – оба находятся в Москве. Один из участков расположен в посольстве Молдавии, а второй – в консульском отделе посольства.

Явка на парламентских выборах к 09:00 утра составила 4,75%, о чем свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики. Комиссия аккредитовала более 3 400 наблюдателей. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России.

Как сообщила председатель ЦИК Анжелика Караман, избирательные участки на выборах в Молдавии открылись без инцидентов.

"Все избирательные участки в нашей стране и за рубежом открылись к 07:00, где процесс голосования начался без инцидентов", – приводит слова Караман ТАСС.

Согласно опросам общественного мнения, прозападная "Партия действия и солидарности" (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается "Патриотический блок", который выступает за восстановление отношений с Россией.

Кроме того, оппозиционная партия "Великая Молдова", которую накануне отстранила от парламентских выборов ЦИК, сохраняет участие в выборах до решения суда. Об этом сообщил вице-председатель ЦИК Павел Постикэ.

Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что НАТО пытается сделать Молдавию новым военным тараном против России. Официальный Кишинев готов исполнять все запросы Запада. В частности, власти рассчитывают на поддержку правящей партии на парламентских выборах.

По данным СВР, в случае победы президент страны Майя Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии.