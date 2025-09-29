Фото: kremlin.ru

Сотни тысяч молдаван оказались лишены возможности проголосовать на выборах парламента Молдавии на территории России. Для них было открыто только два участка, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим", – отметил он.

При этом Кремль пока не станет оценивать результаты выборов, указал пресс-секретарь российского лидера.

"Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах. Здесь было бы неправильно нам давать какие-то голословные оценки", – подчеркнул Песков.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. Всего в парламенте страны 101 депутатское место.

На российских участках для голосования победу одержал оппозиционный Патриотический блок. Ему удалось получить 67,44% голосов, тогда как правящая партия "Действие и солидарность" заручилась поддержкой лишь 11,66% избирателей.

Оппозиционные силы суммарно набрали большее число голосов, чем "Действие и солидарность", и на внутренних участках Молдавии. Фракции оппозиционного блока получили 49,54% голосов, а правящие силы – 44,13%.

