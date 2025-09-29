Оппозиционные партии Молдавии набрали 49,54% голосов на выборах в парламент

Фото: depositphotos/luckyuran

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали на прошедших парламентских выборах 49,54% голосов внутри страны. Таким образом, они опередили правящую партию "Действие и солидарность", сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавский ЦИК.

После подсчета 100% бюллетеней внутри страны партия "Действие и солидарность" заручилась поддержкой 44,13% голосующих, оппозиционный Патриотический блок получил 28,25% голосов, блок "Альтернатива" – 9,22%, "Наша партия" – 6,35%, а партия "Демократия дома" – 5,72% голосов.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. По партийным спискам будет выбран 101 депутат. Граждане Молдавии также смогли проголосовать на территории России, где были открыты два участка.

Молдавский президент Майя Санду уже заявила о фальсификации на парламентских выборах путем организации "каруселей". Речь идет о попытках вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный документ со штампом.

В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор обвинил действующие власти Молдавии в использовании "грязных методов" ради победы на выборах. В частности, по его словам, происходили массовые вбросы бюллетеней, причем как в Молдавии, так и за рубежом.