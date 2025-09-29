01:23Политика
Оппозиционный Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках РФ
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Оппозиционный Патриотический блок одержал победу на выборах в парламент Молдавии на российских участках для голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 100% голосов.
Патриотическому блоку удалось заручиться поддержкой 67,44% участников голосования. На втором месте находится правящая партия "Действие и солидарность" с 11,66% голосов, а на третьем – оппозиционная фракция "Наша партия" с 8,54%.
В Молдавии при этом подсчитано уже 90,02% протоколов с местных участков. Согласно предварительным данным, оппозиционные партии страны, включая Патриотический блок, набирают 47,91% голосов, тем самым опережая правящую "Действие и солидарность" с ее 45,88%.
Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. По партийным спискам будет выбран 101 депутат. В России избирательные участки открылись в 07:00.
Президент Молдавии Майя Санду заявила о фальсификации на выборах. Молдавская правозащитная организация Promo-Lex опубликовала сообщение, в котором сказано, что в ходе голосования было зарегистрировано 247 нарушений. Среди них – подвоз избирателей к участкам и видеосъемка.
Бывший президент страны и один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон предположил, что власти Молдавии планируют аннулировать результаты выборов по румынскому сценарию, и призвал выйти перед парламентом для "защиты победы".
