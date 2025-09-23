Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" была снята с эфира в Молдавии по ошибке

Фото: РИА Новости

Советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" сняли с эфира в Молдавии по ошибке, пишет Life.ru со ссылкой на заявление Совета по аудиовизуальному контенту страны.

Его представители подчеркнули, что ни одно государственное учреждение не принимало решения о запрете фильма или других подобных кинолент. В ведомстве предположили, что это могло стать результатом ошибки одного из операторов.

СМИ сообщили, что комедию сняли с эфира за "милитаристское содержание" 22 сентября. В качестве доказательства журналисты продемонстрировали фото с экраном телевизора, на котором видна надпись о приостановке трансляции фильма.

Уточнялось, что согласно Кодексу об аудиовизуальных медиауслугах, в Молдавии запрещено транслировать программы с информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, если они были произведены в других странах. Исключение сделано для государств Евросоюза, а также США, Канады и стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

