Израиль, Литва и Болгария ограничили прием российских пенсий

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Литва, Израиль и Болгария ограничивают прием пенсий из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

"Запрос на перевод платежей российская сторона направила в пенсионные органы <...>. После получения согласия выплаты будут перечислены и в эти страны. Отметим, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед получателями выплат за рубежом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СФ подчеркнули, что именно санкционные ограничения создают препятствия для переводов получателям за границу.

Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии уже перечислили пенсии за первые три квартала этого года, добавили в Соцфонде. Общая сумма составила 15,4 миллиона евро, а получателями стали 13,3 тысячи человек. Большинство из них проживают в Латвии.

Доставка пенсий в Эстонию, по данным СФ, пройдет с 8 по 14 сентября. Пенсионеры в Латвии смогут получить выплаты с 8 по 21 сентября. Это стало возможным, поскольку страны дали согласие на перечисление средств, подчеркнули в Соцфонде.

Ранее латвийским пограничникам запретили общаться на русском языке, а также делать записи в поддержку России в социальных сетях. Как заявил глава государственной охраны страны генерал Гунарс Пуятс, в противном случае они могут быть уволены. При этом через увольнения за посты в соцсетях якобы ведется проверка лояльности пограничников.

До этого латвийские власти приняли решение запретить вещание на русском языке для национальных СМИ. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. В МИД России расценили эти действия как грубейшую дискриминацию и шовинизм.