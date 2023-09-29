В МИД РФ назвали решение Латвии запретить русский язык в СМИ грубейшей дискриминацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия рассматривает решение латвийских властей о запрете вещания на русском языке для национальных СМИ как грубейшую дискриминацию и шовинизм. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Соответствующее решение было принято латвийскими властями 28 сентября. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

На фоне произошедшего в МИД РФ обратили внимание, что на русском языке в Латвии общается 40% населения. Однако русофобские действия правительства фактически поставили знак равенства между угрозой национальной безопасности и тем, что в Латвии продолжают общаться и потреблять информацию из СМИ на русском языке, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведенного латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии", – говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что подобное решение Риги говорит о ее бессилии в построении демократического и инклюзивного общества.

Ранее стало известно, что Латвия может закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае начала массового прилива нелегальных мигрантов. Подобный вопрос уже обсудили в канцелярии президента Латвии. До этого латвийские пограничники пресекли свыше 6,5 тысячи попыток незаконного пересечения границы страны.



В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян