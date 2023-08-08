Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией

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Латвия с 11 августа на полгода усилит режим пограничного контроля в уездах, граничащих с Белоруссией. Об этом со ссылкой на заявление латвийского правительства сообщает РИА Новости.

"Кабинет министров 8 августа объявил об усиленном режиме работы системы пограничной охраны на шесть месяцев с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса", – указано в сообщении.

Правительство Латвии сообщило, что данное распоряжение было выдано для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству. Согласно их данным, в последнее время фиксируется непропорционально большое количество случаев незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

Ранее политолог Георгий Бовт не исключил полного закрытия границ между Польшей, Литвой и Латвией с одной стороны и Белоруссией с другой. До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может закрыть границу в Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Сделать то же самое он предложил своим коллегам из Польши и Латвии.