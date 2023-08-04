Политолог не исключил закрытия границ с Белоруссией со стороны Польши, Литвы и Латвии

Фото: ТАСС/EPA/Artur Reszko

Политолог Георгий Бовт не исключил полного закрытия границ между Польшей, Литвой и Латвией с одной стороны и Белоруссией с другой. Своим мнением по этому вопросу он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может закрыть границу в Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Сделать то же самое он предложил своим коллегам из Польши и Латвии.

"Остается еще достаточно заметный пассажиропоток, белорусы ездят в Польшу, лица с двойным гражданством из России тоже могут ездить в Литву через Белоруссию, какие-то грузы там еще проходят. <...> Поэтому это будет достаточно болезненный удар по гражданам Белоруссии", – сказал Бовт.

Он добавил, что страны Запада в вопросе введения различных ограничений перестали видеть разницу между руководством страны и ее народом.

Накануне Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в соответствующий список еще 38 физических и 3 юридических лица. Ограничительные меры затронули в том числе Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Минский электротехнический завод имени Козлова и Белорусский металлургический завод.

