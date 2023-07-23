Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Стрельне сообщил, что его "начали напрягать вагнеровцы", так как они хотят идти на Варшаву. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко поделился, что члены ЧВК "Вагнер" просят разрешить им пойти на Запад. При этом политик подчеркнул, что они находятся в центре Белоруссии, как и было условлено ранее.

"Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства", – сказал он.

Также Лукашенко отметил, что планы по расчленению Украины, отрыву от нее западной части, которые есть в том числе в Варшаве, являются неприемлемыми, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее Минобороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную – ближе к границе с Белоруссией. Представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман объяснил такое решение планами Минска провести на границе маневры с участием ЧВК "Вагнер".

До этого сообщалось, что военнослужащие сил специальных операций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывают ряд учебно-боевых задач на полигоне "Брестский". На протяжении недели они проводят тренировки на полигоне, расположенном вблизи белорусско-польской границы.

В Минобороны РФ завершили прием вооружений от ЧВК "Вагнер"