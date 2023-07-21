Польша перебрасывает войска к границе с Белоруссией из-за учений с участием ЧВК "Вагнер"

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Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную – ближе к границе с Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

Представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман объяснил такое решение планами Минска провести на границе маневры с участием ЧВК "Вагнер".

"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", – сказал он.

Задачей этих подразделений он назвал учения, а также сдерживание потенциального агрессора. Польские власти считают совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" провокацией.

Накануне сообщалось, что военнослужащие сил специальных операций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывают ряд учебно-боевых задач на полигоне "Брестский". На протяжении недели они проводят тренировки на полигоне, расположенном вблизи белорусско-польской границы.

До этого стало известно, что бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии. Они выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин.

Занятия с их участием проходят в районе города Осиповичи Могилевской области. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы. Кроме того, их обучают инженерной подготовке и тактической медицине.

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