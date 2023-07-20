Белорусские военные с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают учебно-боевые задачи под Брестом

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Военнослужащие сил специальных операций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне "Брестский", сообщает RT.

На протяжении недели они проводят тренировки на полигоне, расположенном вблизи белорусско-польской границы.

Ранее сообщалось, что бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии. Они выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин.

Занятия с их участием проходят в районе города Осиповичи Могилевской области. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы. Кроме того, их обучают инженерной подготовке и тактической медицине.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата глава компании Евгений Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны опровергли его заявление.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

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