Бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке территориальных войск Белоруссии

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Бойцов ЧВК "Вагнер" привлекли к подготовке военнослужащих подразделений территориальных войск Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского Минобороны. Они выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин.

Занятия с их участием проходят в районе города Осиповичи Могилевской области. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы. Кроме того, их обучают инженерной подготовке и тактической медицине.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата глава компании Евгений Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны опровергли его заявление.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.

29 июня Владимир Путин провел в Кремле почти трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным, командирами отрядов и руководством ЧВК "Вагнер". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на встрече присутствовали 35 человек.

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня