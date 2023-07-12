В Минобороны РФ сообщили о получении более 2 тыс единиц техники и вооружения ЧВК "Вагнер"

Видео: Минобороны России

Армия России в соответствии с планом завершает прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер", переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", САУ 2С1 "Гвоздика" 122-мм, 2С3 "Акация" 152-мм, 2С5 "Гиацинт" 152-мм, 2С4 "Тюльпан" 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника", – говорится в уведомлении.

Кроме того, армия России получила более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия, утверждают в Минобороны. При этом в ведомстве отметили, что десятки единиц переданной техники ни разу не применялись в боевых условиях.

Как следует из сообщения российского оборонного ведомства, переданную технику вывозят в тыловые районы на техосмотр. Тяжелую гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки погрузили на колесные тягачи на тралах, чтобы не допустить повреждения асфальтированных дорог.

Ранее сообщалось, что полиция Ростова-на-Дону при участии Минобороны РФ изъяла военную технику, оружие и боеприпасы, оставленные ЧВК "Вагнер" 24 июня. Среди них патроны, РПК, гранатометы, автоматы АК, тротиловые шашки, гранаты, противотанковые мины, оставленный БТР, УАЗ "Патриот" и пулеметные ленты.

Отмечается, что сотрудники полиции во время событий мятежа занимались охраной заминированных объектов, обеспечивали общественный порядок и безопасность горожан.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Причиной захвата глава компании Евгений Пригожин назвал удар ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны опровергли его заявление.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.