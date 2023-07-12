МВД Белоруссии привлечет ЧВК "Вагнер" к подготовке спецподразделений республики

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Руководство МВД Белоруссии проведет переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", во время которых они обсудят процесс подготовки бойцов из специальных подразделений, созданных в республике. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на замглавы МВД, командующего внутренними войсками Николая Карпенкова.

"Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт", – отметил он.

По его словам, этой весной на территориях Бреста, Гомеля и Гродно были созданы три отряда специального назначения. Они уже принимали участие в тренировках с инструкторами Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и с гражданами, которые получили боевой опыт в Сирии и Ливии.

Основным предназначением данных отрядов станет повышение боевых возможностей войск в особых условиях, объяснил Карпенков.

"Это борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Чтобы этот навык был, мы уже работаем на протяжении нескольких месяцев, прикрываем нашу государственную границу, работаем в тесном взаимодействии и с пограничниками, и силами специальных операций", – резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии, а бойцы из его группы находятся в своих постоянных лагерях на территории России. Он добавил, что не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК разместятся в его стране.

23 июня Пригожин заявлял об ударе по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" со стороны Вооруженных сил РФ и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Он сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Позже в Минобороны РФ опровергли информацию об ударе.

После этого на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России ввели режим КТО. Сергей Собянин отмечал, что в столице усилили меры безопасности, был введен дополнительный контроль на дорогах.

Лукашенко, решил провести переговоры с Пригожиным, предварительно согласовав их с российскими властями. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации.



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