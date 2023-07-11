НАТО не видит признаков размещения группы "Вагнер" в Белоруссии – Столтенберг

Фото: телеграм-канал "Разгрузка Вагнера"

НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы "Вагнера" в Белоруссии, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс внимательно следит за ситуацией, понимая, как это важно для обеспечения безопасности стран Балтии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об отсутствии главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в стране. В свою очередь, бойцы группы базируются в лагерях на территории России, заявил он.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин сообщил, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российскими властями организовал переговоры с Пригожиным. В результате основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение главы Белоруссии по деэскалации ситуации и развернул колонны.



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