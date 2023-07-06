Лукашенко заявил, что сейчас Пригожина на территории Белоруссии нет

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Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на территории Белоруссии сейчас нет, он находится в Санкт-Петербурге, сообщил Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

Что касается бойцов ЧВК, то они, по словам белорусского лидера, находятся в своих постоянных лагерях на территории России.

"Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", – пояснил он.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что не видит рисков для Белоруссии, если бойцы ЧВК разместятся в его стране.

23 июня основатель Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным.

Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. 26 июня режим КТО сняли в Москве.

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