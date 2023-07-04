Попытка мятежа не изменила отношение россиян к службе по контракту в СВО – Медведев

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Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не повлияла на отношение российских граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил (ВС) РФ контрактниками, соответствующее видео размещено в его телеграм-канале.

Он отметил, что российские "контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства". По информации Медведева, за последнюю неделю контракт с ВС России подписали почти 10 тысяч человек.

Также более 185 тысяч человек были приняты в ряды ВС РФ с 1 января по 4 июля этого года, заметил зампред СБ РФ. Из них около 109 тысяч пребывают в запасе. В июне "темпы отбора по контракту <...> увеличились до 1 400 человек в день" в результате проводимой работы.

Также на встрече Медведев предложил рассмотреть возможность передачи в зону спецоперации техники, которую конфискуют у браконьеров.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. 26 июня режим КТО сняли в Москве.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований