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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией, следует из резолюции на сайте организации.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ определила, что действия ЧВК "Вагнер" <...> могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям и что поэтому обозначение ЧВК "Вагнер" как террористической организации национальными властями оправданно", – говорится в документе.

23 июня пресс-служба ЧВК "Вагнер" опубликовала аудиозаписи, в которых глава группы Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ударах по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ опровергло информацию об атаке.

24 июня на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.



26 июня режим КТО сняли в Москве.

Во вторник, 4 июля, зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка вооруженного мятежа ЧВК не повлияла на отношение россиян к контрактной службе в зоне спецоперации.

Лукашенко сообщил, что Пригожин отказался от требований