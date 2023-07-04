Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий российских властей в период попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом Путин заявил на саммите организации.

"Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", – приводит РИА Новости слова Путина.

Президент подчеркнул, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН. При этом миропорядок должен быть основан на международном праве и общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств, резюмировал президент.

Путин также отметил, что Москва поддерживает проект нью-делийской декларации. По словам президента, в нем зафиксированы цели и задачи по дальнейшему развитию взаимодействия ШОС и отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российскими властями организовал переговоры с Пригожиным. В результате основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение главы Белоруссии по деэскалации ситуации и развернул колонны.

Ранее в России заявили о планах привлечь страны БРИКС и ШОС к проектам в Арктике. Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов отметил, что в данный момент прорабатывается ряд двусторонних проектов в таких сферах, как логистика, научные исследования, морское сотрудничество и охрана окружающей среды.

Кроме того, по словам Корчунова, идет обсуждение потенциальных энергетических проектов со странами Востока.

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