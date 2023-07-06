В особняке и офисе Пригожина во время обыска нашли оружие, парики и паспорта

Фото: ТАСС/Лев Бородин

Силовики во время обысков обнаружили в офисе и особняке основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина крупные суммы денег, а также арсенал оружия, парики и несколько паспортов. Об этом сообщили в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".

В программе также показали кадры из дома Пригожина, где были обнаружены паспорта на различные имена, шкаф с париками и различное вооружение вместе с боеприпасами к нему. Во дворе дома стоял вертолет.

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным.

Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. 26 июня режим КТО сняли в Москве.

Парики и паспорта нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина