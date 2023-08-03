ЕС расширил санкционный список против Белоруссии

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Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив в него 38 физических и 3 юридических лица. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный в журнале ЕС документ.

Согласно заявлению, санкции расширили из-за ситуации в стране, а также по причине участия Белоруссии в спецоперации на Украине.

Ограничительные меры коснулись Белорусского государственного концерна по нефти и химии, ОАО "Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова" и ОАО "Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга Белорусская металлургическая компания". В числе физлиц оказались в том числе судья, журналисты, работники силовых структур и другие.

До этого ЕС принял решение расширить санкции в отношении Белоруссии за нарушение ранее установленных. ЕС, помимо прочего, запретил экспорт в Белоруссию технологий и товаров, способствующих ее военному совершенствованию, боеприпасов и огнестрельного оружия.

