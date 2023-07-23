Путин заявил об опережающих темпах развития сотрудничества Белоруссии и РФ

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Отношения РФ и Белоруссии развиваются лучшими темпами, чем ожидалось. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Хочу отметить такое хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии", – указал он.

Президент РФ подчеркнул, что рост экономики Белоруссии составит 3,75%. Также по его словам, показатели дают основание полагать, что 2023 год страны пройдут уверенно.

"У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям. Растет товарооборот – по разным ценам он немножко разный", – заметил глава России.

В свою очередь, Лукашенко предложил продумать план экономики. Он отметил, что для этого у стран присутствует достаточно своих ресурсов.

"Надо выстроить план развития нашего отечества, как я говорю, два государства – одно отечество, и мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо", – добавил президент Белоруссии.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он объяснил это тем, что странам важно определить главные задачи взаимодействия в условиях санкций и растущей напряженности на внешних границах.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск подал вопрос о предоставлении ему Москвой гарантий, что та защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

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