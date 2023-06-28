РФ и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций – Путин

Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель

Москва и Минск делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, сообщил Владимир Путин, обращаясь к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

По его словам, две страны развивают иммунитет к негативному воздействию санкций. Как считает президент, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно.

Ранее посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил о "серьезном подъеме" российско-белорусских отношений. По словам дипломата, дорожные карты и союзные программы по ключевым отраслям промышленности и сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы стали основой для такого положительного развития.

При этом, как отметил Крутой, с учетом договоренностей президентов стран появляется много новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики, микроэлектроники, станкостроения.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступят 7–8 июля, к этому периоду должна завершиться подготовка необходимых для этого сооружений.

В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко