Посол Белоруссии в РФ отметил подъем двусторонних отношений

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Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой заявил о "серьезном подъеме" российско-белорусских отношений, сообщает RT.

"Российско-белорусские отношения в настоящее время переживают очень серьезный подъем, в последние два года. <...> На сегодняшний день 80% этих союзных программ уже выполнены", – подчеркнул он на полях ПМЭФ.

По словам дипломата, дорожные карты и союзные программы по ключевым отраслям промышленности и сельского хозяйства, транспорта и социальной сферы стали основой для такого положительного развития.

При этом, как отметил Крутой, с учетом договоренностей президентов стран появляется много новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики, микроэлектроники, станкостроения.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступят 7–8 июля, к этому периоду должна завершиться подготовка необходимых для этого сооружений.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

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