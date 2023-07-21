Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур РФ и Белоруссии

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Новая Зеландия добавила в санкционные списки 6 физических лиц и 17 организаций РФ и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на новозеландский МИД.

Отмечается, что ограничения вводятся за предоставление материалов и за стратегическую поддержку России в ее действиях на Украине.

В санкционные списки попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Также под санкции подпали предприятия по разработке и производству полупроводниковых приборов АО "Протон-Электротекс", ПАО "Электровыпрямитель".

Кроме того, ограничения ввели против шести финансовых институтов Белоруссии, включая "Банк развития Республики Беларусь", "Банк Дабрабыт", Белинвестбанк. Комментируя ограничительные меры, в Новой Зеландии обвинили Минск в поддержке России в связи с ситуацией с Украиной.

Также в МИД страны осудили размещение ядерного оружия на территории Белоруссии и назвали этот шаг "прямой угрозой для Украины, ее соседей, и еще одной попыткой дестабилизировать регион".

В мае Новая Зеландия объявила о новых санкциях в отношении 18 российских предприятий и 9 граждан. Новые ограничения коснулись ряда руководителей ФСБ, Службы внешней разведки, а также граждан, принимающих участие в создании и покупке оружия и военных технологий.

Также новые санкции ввели против граждан и предприятий Ирана, которые, как считают в Новой Зеландии, оказывают прямую военную поддержку России.