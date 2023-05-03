Новая Зеландия ввела санкции против 9 российских граждан и 18 предприятий

Фото: ASSOCIATED PRESS/AP/Olivier Matthys

Новая Зеландия объявила о новых санкциях в отношении 18 российских предприятий и 9 граждан в связи с конфликтом на Украине, сообщила глава МИД страны Нания Махута, ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что новые ограничения коснутся ряда руководителей ФСБ, Службы внешней разведки, а также граждан, принимающих участие в создании и покупке оружия и военных технологий.

Также новые санкции введут против граждан и предприятий Ирана, которые, как считают в Новой Зеландии, оказывают прямую военную поддержку России. Конкретный список подпавших под санкции компаний и людей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ может войти запрет на транзит высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые Россия могла использовать в зоне СВО. Также планируется включение в санкционный список новых юрлиц, при этом "Росатом" в него, вероятно, не войдет.

До этого в США конгрессмен Дуг Лэмборн призвал власти страны выработать комплексную стратегию, чтобы закрыть "Росатом". По его мнению, российская госкорпорация помогает Китаю расширять ядерный арсенал.

В конце февраля этого года в рамках очередного расширения антироссийских санкций Великобритания ввела ограничительные меры против 92 физических и юридических лиц. Среди них оказалось и руководство "Росатома".

