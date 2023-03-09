Конгрессмен призвал США стремиться к закрытию госкорпорации "Росатом"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

США должны выработать комплексную стратегию, чтобы закрыть российскую госкорпорацию "Росатом". Об этом заявил глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Дуг Лэмборн.

Он считает, что Китай расширяет свой ядерный арсенал, и в этом ему помогает именно "Росатом".

"Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале – закрыть "Росатом", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по мнению законодателя, США следует перестать уведомлять Россию в рамках ДСНВ.

"Любопытно, что мы продолжаем это делать в рамках договора, а Россия более не отвечает взаимностью", – сказал Лэмборн.

Ранее сообщалось, что объемы экспорта российских продуктов и технологий атомной отрасли в прошлом году увеличились на 20%. При этом поставки ядерного топлива из Россию в Евросоюз достигли в 2022 году самого высокого уровня за последние три года.

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