Латвия может закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за наплыва мигрантов

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Латвия готова закрыть свои границы с Россией и Белоруссией, если начнется массовый прирост нелегальных мигрантов, желающих попасть на территории страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз, опубликованный по итогам переговоров президента Латвии Эдгарса Ринкевича с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

В канцелярии латвийского президента прокомментировали, что стороны уже обсудили возможность гибридных атак на границе Латвии и Белоруссии. Рига примет все необходимые меры, в том числе по закрытию своих границ с РФ и Белоруссией, в случае массового притока мигрантов.

В начале августа правительство Латвии из-за нелегальных мигрантов до 10 февраля 2024 года продлило режим ЧС, действующий в приграничных с Белоруссией районах. Впервые режим ЧС ввели 11 августа 2021 года, после этого он постоянно продлевался. За это время латвийские пограничники пресекли свыше 6,5 тысячи попыток незаконного пересечения границы страны.

Власти Латвии обвиняют белорусскую сторону в "создании миграционного давления на ЕС", в Минске данные тезисы Риги назвали бездоказательными.

Ранее МИД РФ сообщал, что действия Канады по отношению к России не останутся без ответа. Оттава по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США, постоянно расширяя национальный "стоп-лист".