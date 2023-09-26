Враждебные действия Канады по отношению к РФ не останутся без ответа – МИД

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Враждебные действия правительства Канады по отношению к России, включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа, сообщили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Оттава по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США, постоянно расширяя национальный "стоп-лист" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей подпавших под санкции и даже целых учебных заведений.

"Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис. Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями "фашизации" истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что устроенное в парламенте Канады во время приема Владимира Зеленского публичное восхваление 98-летнего бандеровца из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" отлично характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо.

В МИД добавили, что как бы ни оправдывались отдельные канадские парламентарии под шквалом возмущения еврейской общины и даже в Польше, речь идет о том, что насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям имеет родственные с нацизмом корни.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

О случившемся в Канаде также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что пока это только фарс, однако в перспективе подобные инциденты могут привести к "трагедии мирового масштаба".

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС