Власти Латвии дадут три месяца на перерегистрацию автомобилей с номерами РФ

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Владельцам машин с российскими номерами в Латвии дадут три месяца на их перерегистрацию. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление главы Минюста страны Инесе Либиня-Эгнере.

Сейчас идет подготовка законопроекта, который запретит пребывание на территории Латвии автомобилей с номерами РФ или Белоруссии. Транспортные средства автомобилистов, которые проигнорируют это решение, планируется конфисковать.

10 сентября в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия скорректировала свое пояснение и призвала национальные органы стран Евросоюза оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Между тем уже 12 сентября запреты на въезд автомобилей с российскими номерами начали вводить страны Прибалтики. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. 13 сентября к ним присоединилась Эстония.



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