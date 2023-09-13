Эстонские пограничники не пропустили гражданина Литвы на машине с номерами РФ

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Эстонские пограничники на пропускном пункте "Нарва" не пропустили гражданина Литвы на автомобиле с российскими номерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

"Один автомобиль был отправлен эстонскими таможенниками обратно на российскую границу. Речь идет о гражданине России и Литвы, который направлялся в Эстонию на автомобиле с российскими номерами", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что после досмотра мужчину отправили обратно на российский погранпункт "Ивангород". Больше подобных случаев на границе пока зарегистрировано не было.

В Управлении добавили, что Россия не вводила ограничений на выезд из страны машин с отечественными номерами, поэтому попасть на Эстонский погранпункт можно, но необходимо учитывать риски.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

На днях в ЕС подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны Союза на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

На фоне возникшего резонанса Еврокомиссия накануне скорректировала свое пояснение по ввозу автомобилей и личных вещей граждан РФ в ЕС. Она призвала национальные органы стран Союза оценивать каждый конкретный случай отдельно.



Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией