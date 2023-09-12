В Финляндии заявили, что не будут конфисковать российские автомобили при въезде в страну

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У россиян не будут забирать их автомобили при въезде на территорию Финляндии, заявила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела финского министерства иностранных дел Пиа Сариваара.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", – приводит Yle ее слова.

Она опровергла сообщения о конфискации автомобилей на границе.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о запрете на ввоз гражданам России личных вещей является чрезвычайным с позиции здравого смысла.

В качестве ответной меры зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.



В Финляндии пообещали не изымать у россиян автомобили при въезде в страну