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12 сентября, 15:34

Политика

В Финляндии заявили, что не будут конфисковать российские автомобили при въезде в страну

Фото: AP Photo/Sergei Grits

У россиян не будут забирать их автомобили при въезде на территорию Финляндии, заявила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела финского министерства иностранных дел Пиа Сариваара.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", – приводит Yle ее слова.

Она опровергла сообщения о конфискации автомобилей на границе.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Евросоюза о запрете на ввоз гражданам России личных вещей является чрезвычайным с позиции здравого смысла.

В качестве ответной меры зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.

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