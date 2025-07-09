Глава Минкультуры Литвы Бирутис: литовцы сталкиваются с игнорированием госязыка

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Глава Минкультуры Литвы Шарунас Бирутис заявил агентству Elta, что понимает возмущения граждан из-за распространенности в стране русского языка, сообщает радио КП.

Министр уточнил, что в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые "злонамеренно не говорят по-литовски", является вопросом самоуважения.

"Люди сталкиваются с игнорированием государственного языка кое-где, поэтому я считаю естественным возникающее возмущение", – сказал Бирутис.

Ранее латвийские власти приняли решение запретить вещание на русском языке для национальных СМИ. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. В МИД России расценили эти действия как грубейшую дискриминацию и шовинизм. Кроме того, в министерстве напомнили, что в Латвии на русском языке общается 40% населения.