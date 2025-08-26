Погранслужба Латвии под угрозой увольнения запретила сотрудникам общаться на русском

Фото: 123RF/micheleursi

Пограничникам Латвии запрещено общаться на русском языке, а также делать записи в поддержку РФ в социальных сетях. В противном случае они могут быть уволены, заявил глава государственной охраны страны генерал Гунарс Пуятс в эфире TV24.

"При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком", – отметил Пуятс.

По его словам, обязанность латвийского пограничника – общаться на латышском языке. Генерал напомнил, что это предусмотрено внутренним нормативным актом пограничной службы.

Говоря об увольнениях сотрудников за посты в поддержку России, Пуятс отметил, что таким образом ведется проверка лояльности пограничников. Подобные записи, по его мнению, якобы "подрывали престиж погранслужбы".

Ранее латвийские власти приняли решение запретить вещание на русском языке для национальных СМИ. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. В МИД России расценили эти действия как грубейшую дискриминацию и шовинизм. Кроме того, в министерстве напомнили, что в Латвии на русском языке общается 40% населения.