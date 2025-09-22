Комедию "Иван Васильевич меняет профессию" сняли с эфира в Молдавии

Фото: legion-media.com/Mosfilm

Молдавия сняла с эфира советскую комедию "Иван Васильевич меняет профессию". Причиной решения названо "милитаристское содержание", передает "Sputnik Молдова".

СМИ продемонстрировало фото с экрана телевизора, на котором видна надпись о приостановке трансляции "Ивана Васильевича" с содержанием, запрещенным пунктом "а" части 4 статьи 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах.

Согласно кодексу, в Молдавии запрещено транслировать программы с информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые были произведены в других странах, за исключением Евросоюза, США, Канады и государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Еще в 2022 году молдавский парламент одобрил закон, запрещающий российские новостные программы. За распространение запрещенного контента телеканалам грозит штраф. За повторное нарушение – приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

