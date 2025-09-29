Оппозиция Молдавии получила 49,8% голосов на выборах после обработки 100% бюллетеней

Фото: depositphotos/luckyuran

Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получила 49,8% голосов на парламентских выборах после обработки 100% бюллетеней, сообщает RT со ссылкой на молдавский ЦИК.

Правящая партия "Действие и солидарность", после подсчета голосов за рубежом, набрала 50,2%. Внутри страны партия получила 44,13% голосов, оппозиция – 49,54%.

Лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что молдавская оппозиция не признает результаты парламентских выборов и будет их обжаловать. Он назвал это "назначением" и добавил, что ряд партий "не дошли" до выборов, поскольку их сняли.

Шор добавил, что около 20% избирателей запугали, чтобы они не пришли на выборы, а блок "Победа" будет призывать жителей Молдавии к акциям протеста.

Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье, 28 сентября. По партийным спискам будет выбран 101 депутат. Граждане Молдавии также смогли проголосовать на территории России, где были открыты два участка.

Молдавский президент Майя Санду заявила о фальсификации на парламентских выборах путем организации "каруселей". Речь идет о попытках вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный документ со штампом.

В свою очередь, Шор обвинил действующие власти страны в использовании "грязных методов" ради победы. По его словам, происходили массовые вбросы бюллетеней, причем как в Молдавии, так и за рубежом.

