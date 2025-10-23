Беспилотник "неизвестного происхождения" взорвался на западе Казахстана

Фото: телеграм-канал "ҚР Қорғаныс министрлігі / Минобороны РК/Ministry of Defense of the RK"

На территории Казахстана взорвался беспилотный летательный аппарат "неизвестного происхождения". Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Инцидент произошел в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, который расположен у границы с Оренбургской областью России. Обломки дрона были обнаружены в нежилой местности.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. В Минобороны Казахстана подчеркнули, что уже усилили контроль за воздушным пространством страны.

Также в пресс-службе указали, что были начаты переговоры с "иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты".

Ранее сообщалось, что 5 октября аэропорт Вильнюса приостановливал работу из-за информации о приближении воздушных шаров в небе. Несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Подробности инцидента не уточнялись.